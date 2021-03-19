Льготную ипотеку продлят до конца года лишь в нескольких регионах РФ

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Льготная ипотека под 6,5% годовых может быть продлена максимум до конца 2021 года и лишь в регионах с низким вводом жилья. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Льготная программа ипотеки в случае её сохранения должна быть продлена не более чем до конца 2021 года, и в ограниченном числе регионов. Прежде всего программу нужно сохранять в тех регионах, где льготная ипотека не привела к негативным эффектам, в том числе с точки зрения снижения доступности жилья, разгона цен на жильё и формирования предпосылок ипотечного пузыря, — цитирует ТАСС Набиуллину.

По её словам, Банк России уже разработал критерии для регионов, в которых может быть продлена льготная ипотека, и подготовил перечень самих регионов. Предложения направили в правительство РФ для обсуждения.

Кроме того, Набиуллина отметила, что повышение ключевой ставки «до нейтрального диапазона 5-6%» не окажет влияния ни на рост кредитования, ни на восстановление экономики. По её мнению, темпы роста кредитования находятся сейчас в «устойчивой положительной зоне».

19 марта Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 4,5% годовых. Это произошло впервые с декабря 2018 года.

Как писал NEWS.ru, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство страны рассматривает дальнейшую судьбу программы льготной ипотеки. Предполагается, что она решится к 1 июля или даже раньше. По его словам, программа будет продлена, а также получит расширение на семьи с детьми. Помимо этого, программа может включить в себя льготы для индивидуального жилищного строительства.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, льготная ипотека под 6,5% позволила улучшить жилищные условия двух миллионов россиян. Кроме того, в пандемийный год программа оказала существенную экономическую поддержку строительной отрасли.