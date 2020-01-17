https://static.news.ru/photo/9234db88-391e-11ea-8cc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк России 17 января снизил официальный курс евро к рублю на 12,02 копейки — до 68,54 рубля на выходные и понедельник (20 января), следует из данных регулятора.

Стоимость бивалютной корзины, включающей €0,45 евро и $0,55, уменьшилась на 7,4 копейки — до 64,68 рубля. Официальный курс доллара на выходные снизился почти на четыре копейки и составил 61,53 рубля, передаёт РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, курс рубля 16 января укрепился по отношению к американской и европейской валютам после назначения налоговика Михаила Мишустина новым главой правительства России.