ЦБ понизил курс евро на 13 копеек

https://static.news.ru/photo/c86dba6c-6c62-11eb-a666-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, упал на 12,96 копейки и составил 89,43 рубля. Курс доллара снизился на 9,47 копейки, до 73,75.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 11,04 копейки до 80,81 рубля.

На Московской бирже за доллар дают 73,73 рубля, за евро — 89,45 рубля.

Ранее эксперт по личному финансовому планированию, член Ассоциации независимых финансовых консультантов Илья Зинин заявил NEWS.ru, что самое первое, что не нужно делать в случае резкого снижения курса российской валюты, это паниковать и бездумно скупать доллары. По словам эксперта, валюту в принципе нужно подкупать регулярно, тогда не будет никаких проблем и хаоса из-за происходящих скачков курса.

По прогнозу директора департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максима Тимошенко, вероятные санкции со стороны США в феврале будут давить на рубль, поэтому его стоимость по отношению к доллару может варьироваться от 73 до 78 рублей, а к евро от 88 до 94 рублей.