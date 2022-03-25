Курс евро на МосБирже опустился ниже 100 рублей

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Курс евро на Московской Бирже впервые с 28 февраля упал ниже 100 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки. Стоимость последней сделки с валютой, по данным сайта Finam, составила 93,5 рубля.

На текущий момент минимальная стоимость евро на торгах составляет 93,75 рубля.

Ранее курс доллара в ходе валютных торгов на Московской Бирже опустился ниже 95 рублей впервые с 2 марта. По данным МосБиржи на 23 марта, курс доллара находился на уровне 94,9875 рубля (-8,27%).

Напомним, российский Центробанк понизил курсы доллара и евро более чем на 7 рублей на 25 марта. Доллар остановился на отметке 96 рублей, евро — 105,4.