Курс евро на Мосбирже опустился до 79 рублей впервые с июня 2020 года
Денис Давыдов
Денис Давыдов
14:24, 08 апреля 2022
МосбиржаФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Курс евро на Мосбирже опустился до 79 рублей впервые с июня 2020 года, пишет РИА Новости. Доллар снижается до 74,6 рубля.
Курс евро расчетами "завтра" к 14.20 мск падает на 2,30 рубля, до 79,15 рубля, а минутами ранее он опускался до 79 рублей, — сообщает агентство.
Банковские аналитики ожидают снижение стоимости доллара до 60–65 рублей в апреле — мае при условии, что Центробанк не будет менять действующие ограничения с валютой. Такого развития событий ожидают в Промсвязьбанке.
Но, по словам главного аналитика Совкомбанка Кирилла Кононова, чрезмерное укрепление курса рубля невыгодно экспортёрам и бюджету, поэтому правительство, скорее всего, начнёт снимать валютные ограничения.
Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин, в свою очередь, пояснил изданию, что текущий курс доллара — это результат увеличения предложения валюты по сравнению с понизившимся спросом на фоне регуляторных мер. Экспортёров обязали продавать на рынке всю валютную выручку, а нерезиденты не могут продать российские активы и вывести валюту за границу.
Давление спекулянтов на рубль ушло после введения комиссии в 12% на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов. К тому же с брокерского счёта эта валюта преимущественно может уйти только рублями, пояснил эксперт.