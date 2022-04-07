Курс евро на Мосбирже опустился до 79 рублей впервые с июня 2020 года, пишет РИА Новости. Доллар снижается до 74,6 рубля.

Курс евро расчетами "завтра" к 14.20 мск падает на 2,30 рубля, до 79,15 рубля, а минутами ранее он опускался до 79 рублей, — сообщает агентство.

Банковские аналитики ожидают снижение стоимости доллара до 60–65 рублей в апреле — мае при условии, что Центробанк не будет менять действующие ограничения с валютой. Такого развития событий ожидают в Промсвязьбанке.

Но, по словам главного аналитика Совкомбанка Кирилла Кононова, чрезмерное укрепление курса рубля невыгодно экспортёрам и бюджету, поэтому правительство, скорее всего, начнёт снимать валютные ограничения.

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин, в свою очередь, пояснил изданию, что текущий курс доллара — это результат увеличения предложения валюты по сравнению с понизившимся спросом на фоне регуляторных мер. Экспортёров обязали продавать на рынке всю валютную выручку, а нерезиденты не могут продать российские активы и вывести валюту за границу.

Давление спекулянтов на рубль ушло после введения комиссии в 12% на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов. К тому же с брокерского счёта эта валюта преимущественно может уйти только рублями, пояснил эксперт.