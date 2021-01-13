Курс евро на 14 января упал ниже 90 рублей

https://static.news.ru/photo/7aea329a-5590-11eb-8d6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный курс евро к российскому рублю, установленный Центробанком РФ на 14 января 2021 года, упал на 53,96 копейки — до 89,7831 рубля, курс доллара США — на 73,99 копейки, до 73,5264 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по котировкам на 14 января, потеряла 64,98 копейки — до уровня 80,8419 рубля.

Также на сайте регулятора обнародованы учётные цены на драгоценные металлы. Золото — 4445,57 рубля за грамм, серебро — 59,74 рубля за грамм, платина — 2540,53 рубля за грамм, палладий — 5687,54 рубля за грамм.

Международные резервы РФ, по данным на 25 декабря 2020 года, составляют $592,4 млрд. Ключевая ставка — 4,25% (с 27 июля 2020 года). Накануне курс американской валюты на открытии торгов Московской Биржи потерял 0,05% и достиг отметки в 73,5 рубля. Евро прибавил 0,12%, составив 89,9 рубля. Согласно данным торговой площадки, позднее курс доллара снижался на 0,21%, до 73,3950, евро торговался на уровне 89,6575, потеряв 0,15%.

Индекс РТС перешёл отметку в 1500 пунктов впервые с 25 февраля 2020 года. К 10:01 мск индекс увеличился на 1,2%, до 1502,74 пункта. Индекс МосБиржи вырос на 0,47%, до 3487,92 пункта. По данным на 10:16 мск, индекс РТС прибавлял 0,94%, до 1498,92 пункта, индекс МосБиржи — 0,61%, до 3492,79 пункта.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 0,94% — до $57,11 за баррель. Цена на нефть WTI увеличивалась на 0,77% — до $53,65 за баррель.

Цены на нефть начали 2021 год активным ростом. За первую неделю торгов котировки прибавили почти 8% и поднялись выше $55 за баррель. Такими темпами стоимость сырья вполне может достичь отметки в $60, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Однако долго на высоком уровне ценам не удержаться, предупреждают аналитики.