Курс доллара вырос до 76,29 рубля

https://static.news.ru/photo/231b83a8-28a8-11eb-a656-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты на открытии торгов МосБиржи вырос на 0,16% и составил 76,285 рубля.

Курс евро вырос на 0,4%. По состоянию на 10:00 по московскому времени европейская валюта достигла 90,582 рубля.

Индекс МосБиржи на открытии торгов вырос на 0,04%, индекс РТС — на 0,45%.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты предсказали обвал доллара из-за вакцины от коронавируса. По их мнению, американская валюта может рухнуть на 20%. Кроме того, на курс доллара может оказать негативное влияние мягкая политика ФРС США. Эксперты поясняют, что из-за низких ставок инвесторам придётся уйти из американских активов в международные.

Что касается рубля, то, по мнению специалистов, в конце года он окажется в зависимости от целого ряда факторов. В их числе не только пандемия коронавируса, но и цены на нефть, данные по выборам в США и возможные санкции. Рост расходов бюджета не должен серьёзно сказаться на курсе рубля, считают экономисты. По данным Минфина РФ, расходы бюджета за январь — октябрь 2020 года составили 16,945 трлн рублей, или 86,2% от общего объёма, утверждённого на год. При этом вырос и дефицит бюджета — до 1,6 трлн рублей. По итогам года Минфин ждёт дефицит бюджета в 4,7 трлн рублей.