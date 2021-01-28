Курс доллара вырос до 76,23 рубля за единицу во время торгов на МосБирже

https://static.news.ru/photo/534dded6-620a-11eb-a6ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Курс американского доллара на открытии торгов МосБиржи прибавил 0,36%, достигнув отметки в 76,23 рубля за единицу, евро растёт на 0,06%, до 92,2 рубля, свидетельствуют данные площадки на 10:00 мск 29 января 2021 года.

К 10:08 мск валюта США находилась на уровне 76,21 рубля (+0,33%). Евро ускорил подъём до 0,17% и оценивался по 92,3 рубля. Кроме того, по данным на 10:54, индекс МосБиржи остановился на отметке 3314,26 (-083%), РТС — 1369,48 (-1,09%).

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растут на 0,04% — до $55,12 за баррель. Сорт WTI подешевел на 0,3% — до $52,18 за «бочку».

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова заявила, что при гипотетическом одномоментном крахе доллара рухнут и курсы валют развивающихся стран, к которым относится рубль. По её словам, доллар может рухнуть, если в США произойдёт дефолт, валютная или административная реформа или что-то не менее глобальное.

Она пояснила, что в другой ситуации, когда гипотетически случится плавное снижение гегемонии доллара, угроза для рубля сохранится. В этом случае инвесторы и спекулянты станут искать «тихие гавани», которыми могут стать рынки капитала наиболее развитых стран мира.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2020 году европейская валюта стала для инвесторов одним из самых доходных инструментов. Об этом заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов. По его словам, реальная доходность евро составила более 25%, а рубль потерял к ней 30%. В 2021 году инвесторам следует ждать похожего тренда, отметил эксперт.