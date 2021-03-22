Курс доллара впервые с 22 февраля превысил отметку в 75 рублей

https://static.news.ru/photo/2b3cad9a-8b28-11eb-af6a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американского доллара впервые с 22 февраля 2021-го превысил отметку в 75 рублей, остановившись на уровне 75,0975 рубля, передаёт МосБиржа 22 марта. Рост составил 1,33% по сравнению с предыдущей торговой сессией. Евро, по данным на 19:11 мск, прибавил 1,29 рубля — до 89,5 рубля.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent упала на 0,06% — до $64,49 за баррель, смесь сорта WTI выросла на 0,11% — до $61,51 за «бочку». Индекс РТС на 18:50 мск снижался на 0,44% — до 1467,62 пункта, индекс МосБиржи увеличился на 0,40% — до 3489,07. В условиях укрепления рубля россиянам не следует массово избавляться от доллара.

Логичнее будет пересмотреть свою валютную корзину и изменить её пропорции. Об этом заявил управляющий партнёр компании GLS INVEST Эдуард Бугров. Минимизировать будущие риски можно, если пересмотреть структуру и пропорции своих финансовых накоплений. Так, треть активов эксперт советует оставить в долларах, ещё треть — перевести в евро, а оставшиеся 40% можно обратить в рубли.

Как писал NEWS.ru, большинство российских банков не планируют в ближайшее время повышать ставки по вкладам. Вместе с тем некоторые из них намерены предложить клиентам весенние акции, заявили представители кредитных организаций. В частности, Альфа-Банк, ОТП и Россельхозбанк повысили ставки уже в феврале. О существующем «вкладе с повышенной ставкой» также заявил банк «Открытие», однако там не уточнили, когда появилось это предложение для клиентов. Не собираются в ближайшее время повышать проценты по основным вкладам банки «Русский Стандарт», РНКБ, «Зенит», «Ак Барс», СМП банк и «Уралсиб». Там это объясняют тем, что ныне существующие предложения вполне соответствуют рынку.