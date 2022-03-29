Курс доллара упал ниже 88 рублей впервые с 28 февраля

Валютный курс доллара по ходу открытия торгов на МосБирже впервые опустился ниже 88 рублей с 28 февраля, пишет ТАСС. По данным торговой площадки, евро достиг 96 рублей. В источнике уточнили, что по статистике биржи курс доллара ускорил снижение на −2,2%, достигнув 87,7 рубля.

По данным на 10:09 мск, курс доллара укорил снижение до 87,7 рубля (-2,2%), курс евро — до 96,43 рубля (-0,17%). По данным биржи на 10:00 мск, курс доллара находился на уровне 89 рублей (-0,84%). Курс евро снижался на 4,55%, до 101 рубля, — сообщили в агентстве.

Ранее экономист Александр Разуваев в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что курс доллара во время валютных торгов на Московской Бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 1 марта. Курс американской валюты находился на уровне 91,92 рубля (-4,25%). По словам специалиста, доллар может опуститься ниже 80 рублей к лету.

Курс рубля может вернуться к значениям, наблюдавшимся до начала спецоперации по демилитаризации Украины, поскольку российская валюта является фундаментально недооценённой. Однако для этого необходимо улучшение ситуации во внешней политике и отказ от хранения резервов в долларах и евро. Такие условия назвал в интервью агентству ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытые Инвестиции» Андрей Кочетков.