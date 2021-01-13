Курс доллара США вырос до отметки 73,77 рубля

https://static.news.ru/photo/4503fb3c-563c-11eb-9016-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Курс американского доллара в начале торговой сессии МосБиржи увеличился по отношению к российскому рублю на 0,04% — до уровня в 73,77 рубля за единицу. Евро прибавил 0,03% — до 89,63 рубля. Об этом свидетельствует статистика площадки на 10:00 мск 14 января 2021 года. К 10:13 мск валюта США находилась в районе 73,9 рубля (+0,2%), евро рос до 89,76 рубля (+0,17%).

Индекс РТС достиг 1470,07 (-1,12%), МосБиржи — 3445,60 (-0,71%). Кроме того, Министерство финансов РФ в январе возобновит операции по покупке валюты в рамках бюджетного правила. Как сообщает пресс-служба ведомства, на покупку иностранной валюты направят 106,3 млрд рублей. Операции проведут в период с 15 января по 4 февраля 2021 года. Планируется, что ежедневный объём купленных средств в эквиваленте составит 7,1 млрд рублей.

Непосредственным исполнителем операций будет Банк России по поручению Минфина. С марта 2020 года по январь 2021 года Минфин только продавал валюту, реализовав за этот срок эквивалент 947 млрд рублей из валютных резервов, в том числе из Фонда национального благосостояния.

На поведение Минфина на валютном рынке также влияет отклонение фактических объёмов добычи и экспорта энергоресурсов от прогнозных значений. В 2020 году это отклонение было значительным, поэтому Минфин всё равно продавал валюту, несмотря на то что цена нефти Urals в отдельные месяцы превышала базовую отметку.

Как передавал NEWS.ru, рубль признали самой недооценённой валютой мира по так называемому индексу бигмака. Согласно оценке специалистов, в настоящее время курс рубля занижен на 68%, а с учётом поправки на уровень ВВП государства на душу населения — на 47,3%.