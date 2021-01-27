Курс доллара США превысил отметку в 76 рублей впервые с 1 декабря

https://static.news.ru/photo/e9e366fc-6144-11eb-99a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американского доллара при открытии торговой сессии МосБиржи упал на 0,01%, достигнув отметки в 75,84 рубля за единицу, курс евро потерял 0,09%, снизившись до 91,76 рубля, свидетельствуют данные площадки на 10:00 мск 28 января 2021 года.

Однако к 10:01 мск валюта США начала расти и превысила отметку в 76 рублей впервые с 1 декабря 2020 года. В то же время курс евро преодолел планку в 92 рубля впервые с 5 января 2021-го.

К 10:25 мск подъём доллара ускорился до 0,45% — 76,19 рубля. Евро прибавил 0,27% — до 92,09 рубля. Российские ценные бумаги начали торговаться с падением биржевых индексов. Например, по данным на 10:00 мск, индекс МосБиржи упал на 0,73%, достигнув 3319,16 пункта, а индекс РТС потерял 1,04%, снизившись до 1378,58 пункта.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дешевеют на 0,83% — до $55,07 за баррель. Сорт WTI потерял 0,83% и торговался на уровне $52,41 за «бочку».

Американский экономист, преподаватель в Йельской школе менеджмента Стивен Роуч вспомнил свой прогноз о падении курса доллара на 35% к концу 2021 года и заявил, что по-прежнему уверен в ослаблении валюты США. Эксперт отметил, что видит три основные причины для обвала доллара. Это резкое увеличение дефицита текущих платежей бюджета США, рост котировок евро и политика Федеральной резервной системы. Комментируя последний пункт, экономист выразил уверенность в том, что ФРС «мало что будет делать» в ответ на любое ослабление доллара, писал NEWS.ru.