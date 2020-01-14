Стоимость доллара снизилась на 2,75 копейки после начала торгов на МосБирже 15 января. Курс американской валюты составил 61,42 рубля за единицу. Рубль стабилен по отношению к бивалютной корзине.
Евро прибавил 6,25 копейки и поднялся до 68,43 рубля.
Ранее NEWS.ru сообщал, что рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,3%. Индекс Московской биржи упал на 0,3% — до 3119,63 пункта. Показатель РТС потерял также 0,3% и составил 1599,76 пункта. Стоимость большей части основных «фишек» на «МосБиржи» снизилась в пределах 1%. Ухудшение настроений на внешних фондовых и сырьевых площадках связаны с опасениями, что торговая сделка КНР и Соединённых Штатов Америки всех разочарует.
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