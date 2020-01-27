https://static.news.ru/photo/a6d0e0c0-411e-11ea-8b12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на Мосбирже прибавил 1,57% по сравнению с предыдущей сессией и достиг отметки в 63,04 рубля за единицу. В прошлый раз американская валюта стоила дороже 63 рублей 12 декабря 2019 года.

Стоимость мартовских фьючерсов нефтяной смеси марки Brent впервые с ноября 2019 года снизилась до $58,99. Таким образом, она снизилась на 2,8%, в последний раз цены на Brent ниже $60 опускались 1 ноября 2019 года.

Как писал NEWS.ru ранее, генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо сказал, что влияние распространения нового коронавируса из Китая на нефтяной рынок будет зависеть от масштабов эпидемии и оценки ВОЗ.