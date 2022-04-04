Курс доллара поднялся почти до 85 рублей

Курс доллара поднялся до 84,9 рубля во время открытия валютных торгов на Московской Бирже. Американская валюта выросла на 1,13%. При этом курс евро опустился на 0,58%, до 92,45 рубля.

C 9:50 до 18:50 все российские акции и ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих экономическую деятельность на территории России, в режиме основных торгов (9:50–10:00 — аукцион открытия, 10:00–18:40 торговый период, 18:40–18:50 — аукцион закрытия), — говорится в сообщении на сайте МосБиржи.

1 апреля курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 23 февраля. По данным МосБиржи, доллар на валютных торгах снизился на 3,45%, упав до 80,33 рубля. Чуть позже курс доллара перешёл к росту, достигнув 83,34 рубля (+0,17%), курс евро снижался до 92,41 рубля (-0,04%). По данным на 10:00 мск, курс евро падал на 0,5%, до 92,03 рубля.

Ранее главный аналитик «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов заявил, что укрепление рубля не является предельным и может продолжиться в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также на операции с ней. По мнению Антонова, в описанных условиях доллар может стоить и 50, и даже 30 рублей. При этом он подчеркнул, что чрезмерно дешёвый рубль также не очень выгоден российскому бюджету.

Он также предположил, что в ближайшее время Центробанк может снизить ключевую ставку до 13–15% годовых и ослабить ряд принятых ранее жёстких мер. Так, введённая регулятором комиссия в 12% на покупку валюты на бирже может снизиться.