ЦБ установил курс доллара на 30 марта в размере 86,28 рубля

Центральный банк установил курс доллара на 30 марта, который составит 86,28 рубля. Таким образом, американская валюта упала на 7,4 рубля. При этом курс евро снизился на 6,6 рубля. Цена валюты на торгах составит 96 рублей.

Отметим, что Центробанк России устанавливает официальные курсы доллара и евро по отношению к рублю в рабочие дни с использованием рыночных курсов МосБиржи.

29 марта курс доллара на Московской Бирже упал до 83 рублей впервые с 25 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчётами «завтра» к 16:05 мск падает на 6,05 рубля, до 83,70 рубля, но несколькими минутами ранее уже опускался до 82,95 рубля.

Ранее экономист Александр Разуваев прокомментировал информацию о том, что курс доллара во время валютных торгов на Московской Бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 1 марта. Тогда курс американской валюты находился на уровне 91,92 рубля (-4,25%). По словам специалиста, доллар может опуститься ниже 80 рублей к лету: на ситуацию в положительную сторону могут повлиять окончание действий на Украине и разморозка резервов Центробанка для получения традиционных дивидендов.