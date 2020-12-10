Курс доллара на открытии торгов вырос до 73,1 рубля, евро — до 88,8 рубля

https://static.news.ru/photo/96284d48-3b83-11eb-afa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи курс доллара вырос по сравнению с закрытием торговой сессии накануне на 0,08% — до 73,11 рубля.

Евро подорожал на 0,15%, до 88,81 рубля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:11 по мск доллар растёт на 0,01% и стоит 73,05 рубля. Евро подорожал на 0,1%, до 88,77 рубля.

Российские индексы утром 11 декабря показали положительную динамику. К 10:27 индекс МосБиржи вырос на 0,46%, до 3273,32 пункта, индекс РТС — на 0,52%, до 1411,92 пункта.

Накануне NEWS.ru писал о том, что рубль заметно укрепился по отношению к доллару и евро. Аналитики считают, что рубль укрепляется на фоне роста нефтяных котировок.