Курс доллара на открытии торгов снизился до 75,07 рубля

https://static.news.ru/photo/31ebe6d6-45bb-11eb-92b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи курс доллара снизился по сравнению с котировками на закрытии торговой площадки накануне на 0,02% — до 75,07 рубля. Курс евро вырос на 0,12% — до 91,6 рубля.

По состоянию на 10:08 по московскому времени курс доллара снизился на 0,05%, до 75,03 рубля, евро растёт на 0,07% и составляет 91,56 рубля.

Российские индексы утром 24 декабря незначительно снижаются. По состоянию на 10:24 мск индекс МосБиржи снизился на 0,01%, до 3251,87 пункта, индекс РТС — на 0,18%, до 1364,33 пункта.

Стоимость барреля нефти Brent на торгах Межконтинентальной биржи снизилась на 0,41%, до $51,41. Нефть WTI подешевела на 0,37%, до $48,32 за баррель.

Ранее NEWS.ru писал, что новости об обнаружении нового штамма коронавируса подорвали позитивную динамику цен на нефть. Котировки марки Brent рванули вниз и в отдельные моменты 22 декабря опускались ниже $50 за баррель.