Курс доллара на открытии торгов МосБиржи снизился до 75,85 рубля

https://static.news.ru/photo/d48bd036-2e28-11eb-b3f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи курс доллара опустился на 0,43% по сравнению с закрытием торговой площадки накануне вечером — до 75,85 рубля. Курс евро снизился на 0,34%, до 89,89 рубля.

Индекс МосБиржи по состоянию на 10:00 мск вырос на 0,81%, до 3071,8 пункта. РТС поднялся на 1,08%, до 1270,34 пункта, свидетельствуют данные торгов.

К 10:21 российские индексы продолжили рост. Так, индекс МосБиржи вырос на 1,12%, до 3081,22 пункта, а РТС — на 1,91%, до 1280,82 пункта.

Цены на нефть падают. Стоимость фьючерсов на нефть Brent на Межконтинентальной бирже к 10:13 мск упала до $46,44 за баррель, стоимость барреля WTI — до $43,5.

Как ранее сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин предупредил о высоких рисках девальвации национальных валют. Фискальные доходы развивающихся государств снижаются, а необходимость дополнительной поддержки экономики растёт, отметил он на саммите G20.