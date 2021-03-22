Курс биткоина в Турции подскочил почти до $100 тысяч

https://static.news.ru/photo/80690c26-8b07-11eb-956f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На турецких одноранговых криптовалютных биржах стоимость биткоина достигла $94 тысяч в результате падения национальной валюты к доллару США.

Курс турецкой лиры рухнул на 13,2% в связи с отстранением от должности главы Центрального банка страны Наджи Агбала, который настаивал на ужесточении монетарной политики из-за высокой инфляции.

Решение о его увольнении президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял 20 марта. За последние два года глава ЦБ Турции сменился трижды, сообщает РБК.

Бывший глава криптобиржи BTCC Бобби Ли предполагает, что к лету стоимость биткоина вырастет до $100 тысяч, в дальнейшем курс криптовалюты может вырасти втрое, после чего «пузырь лопнет».

Ранее NEWS.ru писал, что биткоин обновил исторический рекорд стоимости, перешагнув отметку в $59 тысяч. Финансовые аналитики полагают, что рынок криптовалют находится в стадии коррекции. По их мнению, криптовалюту ожидает падение до $40 тысяч. На её курс может повлиять снижение рынков традиционных валют, которое, в свою очередь, связано с повышением рисков инфляции.