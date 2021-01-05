Курс биткоина поставил новый рекорд

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Курс самой популярной криптовалюты — биткоина — в среду 6 января превысил отметку в $35 тысяч, поставив тем самым новый исторический рекорд.

Согласно данным CoinMarketCap, который предоставляет среднюю стоимость криптовалюты с 20 крупнейших торговых площадок, по состоянию на 07:30 по московскому времени биткоин подорожал на 11,16% и торгуется по цене в $35 634. На крупнейшей криптовалютной бирже Binance цена биткоина составляет $35 887.

По данным на 08:35 по мск курс биткоина на CoinMarketCap растёт составляется $35 163, на Binance курс криптовалюты снизился до $34 850.

4 января NEWS.ru писал, что цена биткоина рухнула на 15% после рекордного роста. Тогда криптовалюта торговалась по цене в $28,1 тысячи.

Биткоин начал резко расти с середины декабря 2020 года, когда был превышен исторический максимум в $20 042, который держался с 2017 года. С того момента ежедневно курс криптовалюты бил рекорды. Так, только в течение последних суток исторический максимум был превышен шесть раз. За последние сутки биткоин последовательно рос, преодолевая отметки с $29 тысяч до $34 тысяч.

Как ранее писал NEWS.ru, отметки в $29 тысяч биткоин достиг в канун Нового года. По мнению специалистов по криптовалюте, причиной его роста являются новые меры поддержки экономики, ожидаемые в США, а также приход на рынок ещё одного институционального инвестора.