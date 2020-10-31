Курс биткоина обновил максимум с 2018 года

https://static.news.ru/photo/cd0d58bc-1b7b-11eb-8c1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу 31 октября стоимость криптовалюты биткоин выросла до рекордных $14 тысяч, максимума с 2018 года.

По состоянию на 13:19 курс биткоина вырос на 5,46% до $13,9 тысяч, на бирже Binance криптовалюта торгуется по $13,8 тысяч. Ранее 31 октября курс биткоина впервые с января 2015 года пересекал отметку в $14 тысяч, пишет Lenta.Ru.

Около недели назад курс биткоина впервые с 2019 года превысил $13 тысяч. Положительная динамика была обусловлена новостями о том, что платёжная система PayPal начала проводить операции в криптовалюте. В общей сложности за последний месяц курс биткоина вырос на 26%.

Ранее NEWS.ru писал, что в первый день сентября курс биткоина составлял $11 989. Тогда аналитики сообщали, что если курс криптовалюты закрепится на отметке $12 тысяч, то он вполне может вырасти до $15 тысяч.