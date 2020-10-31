Курс биткоина обновил максимум с 2018 года

В субботу 31 октября стоимость криптовалюты биткоин выросла до рекордных $14 тысяч, максимума с 2018 года.
По состоянию на 13:19 курс биткоина вырос на 5,46% до $13,9 тысяч, на бирже Binance криптовалюта торгуется по $13,8 тысяч. Ранее 31 октября курс биткоина впервые с января 2015 года пересекал отметку в $14 тысяч,
Около недели назад курс биткоина впервые с 2019 года превысил $13 тысяч. Положительная динамика была обусловлена новостями о том, что платёжная система PayPal начала проводить операции в криптовалюте. В общей сложности за последний месяц курс биткоина вырос на 26%.
Ранее NEWS.ru писал, что в первый день сентября курс биткоина составлял $11 989. Тогда аналитики сообщали, что если курс криптовалюты закрепится на отметке $12 тысяч, то он вполне может вырасти до $15 тысяч.