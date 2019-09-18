https://static.news.ru/photo/367dfba8-dabe-11e9-9b93-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин на своей официальной странице в социальной сети заявил, что в настоящее время не видит достаточных мер для того, чтобы в мире был обеспечен быстрый рост российских патентных заявок.

Глава ведомства сказал это по итогам рассмотрения хода национального проекта «Наука».

Одна из метрик — подняться с восьмого на пятое место в мире по числу патентных заявок. Это амбициозная цель: надо увеличить число подаваемых каждый год заявок почти в пять раз. Продолжим мониторинг. Пока не видим достаточных мер для такого роста, — пишет Кудрин в Twitter.

Отмечается, что одной из целей проекта «Наука» является развитие научной и научно-производственной кооперации.

Как ранее писал News.ru, Кудрин подтвердил достоверность исполнения федерального бюджета по доходам и расходам в прошлом году. Проведённый аудит показал, что все внесённые изменения в бюджете были отражены.