Кудрин предложил расширить господдержку бедных россиян

https://static.news.ru/photo/83226f44-f984-11ea-90ee-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил использовать средства из накопленных резервов для расширения поддержки бедного населения России.
Он отметил, что правительство тратит накопления Фонда национального благосостояния слишком осторожно.
В августе 2020 года из ФНБ на финансирование дефицита бюджета было направлено только 3,6 миллиарда рублей, а по итогам года <...> ожидается расходование примерно 350 миллиардов из этого запаса, — написал Кудрин в статье, опубликованной в РБК.
Глава Счётной палаты напомнил, что во время кризиса 2008-2009 годов было потрачено более 50% резервов ФНБ.
Можно было больше потратить на поддержку граждан и бизнеса. Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла его доля. При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь, — считает Кудрин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что к 1 сентября объём Фонда национального благосостояния вырос до 13,2 трлн рублей. В конце 2019 года он составлял 7,8 трлн рублей.