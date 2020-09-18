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Кудрин предложил расширить господдержку бедных россиян

10:53, 18 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил использовать средства из накопленных резервов для расширения поддержки бедного населения России.

Он отметил, что правительство тратит накопления Фонда национального благосостояния слишком осторожно.

В августе 2020 года из ФНБ на финансирование дефицита бюджета было направлено только 3,6 миллиарда рублей, а по итогам года <...> ожидается расходование примерно 350 миллиардов из этого запаса, — написал Кудрин в статье, опубликованной в РБК.

Глава Счётной палаты напомнил, что во время кризиса 2008-2009 годов было потрачено более 50% резервов ФНБ.

Можно было больше потратить на поддержку граждан и бизнеса. Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла его доля. При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь, — считает Кудрин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что к 1 сентября объём Фонда национального благосостояния вырос до 13,2 трлн рублей. В конце 2019 года он составлял 7,8 трлн рублей.

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