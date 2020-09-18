Кудрин предложил расширить господдержку бедных россиян

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается с 2022 года увеличить фиксированный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС) для индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов.

В настоящее время перечисленные категории граждан сами платят за себя страховые взносы. Если их доход за расчётный период не превышает 300 тыс. рублей, взнос по ОПС составляет 32 448 рублей,...