Крым потребует от Киева возместить ущерб от ухода украинских банков

https://static.news.ru/photo/02670a68-a8de-11eb-b8f9-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Власти Республики Крым намерены потребовать от Украины компенсацию за уход с полуострова украинских банков, забравших сбережения жителей региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.

Все деньги крымчан, честно заработанные за весь период, исчезли в одночасье, вывозились наличные и безналичные деньги, в том числе пенсии людей. Все эти суммы сейчас собираются в общий пакет по оценке ущерба, — сообщил он.

Константинов подчеркнул, что власти Крыма будут добиваться не только возмещения ущерба, но и привлечения к ответственности виновных в этом лиц.

После вхождения Крыма в состав России украинские банки отказались возвращать вклады жителям региона. Наибольшие невыполненные финансовые обязательства были зафиксированы у Приватбанка. Фонд защиты вкладчиков взял на себя обязанность компенсировать потери крымчан, чьи вклады не превышают 700 тысяч рублей. Для выплат крупных вкладов решено было национализировать крымское имущество украинского олигарха, владельца банка Игоря Коломойского.

Ранее представители СК и ФСБ РФ получили просьбу о возбуждении ряда уголовных дел против 12 граждан Украины за блокаду Крыма. В том числе речь идёт о водной блокаде. Андрея Сенченко, Мустафу Джемилева, Рефата Чубарова, Бориса Бабина, Петра Порошенко, Ленура Ислямова, Василия Сташука, Игоря Луценко, Владимира Поросюка, Андрея Путилова, Александра Воробьёва и Леонида Кравчука просят обвинить в терроризме, содействии террористической деятельности, организации террористического сообщества и участии в нём, диверсии, экоциде и не только.