Крупнейшие банки предупредили о повышении ставок по ипотеке

С 1 октября крупнейшие российские банки поднимут ставки по ипотеке. В Сбербанке, например, повышение базовой ставки по основным программам составит 0,4 процентного пункта (п. п.). Ставка рефинансирования ипотеки для клиентов других банков вырастет на 0,3 п. п., сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в организации и её представителя.

До 1 октября базовая ставка на приобретение вторичного жилья начиналась с 7,7%, теперь минимальный уровень 8,1%. Ставка рефинансирования ипотеки повышается до 8,2 с 7,9%, — говорится в материале.

Рост ключевой ставки по решению Центробанка стал причиной повышения ипотечных ставок и в других кредитных организациях. Например в Газпромбанке их увеличили на 0,3 п. п. с 27 августа. Причём они поднялись как для рынка вторичного жилья, так и для первички, даже для военной ипотеки.

Ещё чуть раньше решение о повышении ставок принял и ВТБ. С 18 августа жилищные кредиты там подорожали на 0,4%. В Промсвязьбанке условия по ипотечным программам пока остаются такими же, как раньше. Единственное изменение коснулось семейной ипотеки, ставку по ней в августе увеличили на 0,1 п. п.

Эксперты уверены, что после повышения ставок Сбербанком за ним последуют и другие финансовые организации. До конца года рост ставок продолжится, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, поскольку текущий раунд ужесточения монетарной политики ЦБ ещё не окончен.

Ипотечный рынок в России требует пристального внимания Центробанка, так как резкий рост ипотечного портфеля и цен на недвижимость может привести к образованию «пузыря» и ударить по финансовой стабильности и доходам граждан. Об этом ранее сообщалось в заключении Счётной палаты на отчёт об исполнении федерального бюджета за 2020 год.