Кредиты можно будет брать по водительским правам

https://static.news.ru/photo/c7cdfe38-8089-11eb-a1c5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банки предлагают разрешить обменивать валюту и брать кредиты по водительским правам. Для этого кредитным организациям всего лишь требуется доступ к базам данных МВД, чтобы идентифицировать клиента.

Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму. Он предусматривает расширение перечня документов для упрощения идентификации клиентов за счёт водительских прав, пишут «Известия».

Заключение по данном документу направлено в Госдуму, Минфин, Минцифры. Инициатива уже поддержана Центробанком и рядом других кредитных организаций. Основана она на том, что права люди носят с собой чаще, чем паспорт. К тому же иногда паспорт может оказаться недоступен и быть, например, на перевыпуске.

Законопроект об идентификации клиентов кредитных организаций, страховых компаний, операторов связи и негосударственных пенсионных фондов по водительскому удостоверению поддержало правительство России. Подобную идентификацию предполагается ввести для кредитно-финансовых и страховых фирм, операторов почты и сотовой связи, а также для негосударственных пенсионных фондов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство внутренних дел РФ совместно с Минцифры начали прорабатывать вопрос введения электронных дубликатов для документов на бумажных носителях. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что инициатива направлена на повышение «удобства водителей».