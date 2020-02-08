https://static.news.ru/photo/0506b2f2-4b3b-11ea-b8b8-fa163e074e61_660.jpg Дани Рейсс Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press

Исполнительный директор канадского производителя пуховиков и верхней одежды Canada Goose Дани Рейсс резко лишился статуса миллиардера. После презентации отчётности с негативным прогнозом о влиянии коронавируса на финансовые показатели акции компании упали на 4%.

Как сообщает Forbes, личное состояние Дани Рейсса, ранее превышавшее $1 млрд, сократилось до $874 млн. И если раньше он занимал 1717-е место в рейтинге издания, то сейчас он в нём даже не упоминается.

Ранее более 400 компаний указали в своих отчётах о доходах предположительное негативное влияние быстро распространяющегося коронавируса. В частности, финансовых потерь опасается китайская компания Yum China, под управлением которой находятся KFC, Pizza Hut и Taco Bell, а также Louis Vuitton, Moët, Hennessy и Estee Lauder.

Как писал NEWS.ru, состояние миллиардеров из России сократилось по сравнению с данными за декабрь 2019 года. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), российские миллиардеры потеряли с декабря 2019 года по январь 2020 года около $7,77 млрд. Из российских миллиардеров январь стал успешным для владельца «Норникеля» Владимира Потанина (плюс $1,44 млрд), который с $29,5 млрд остался богатейшим россиянином. Также на $600 млн, до $22,9 млрд, выросло состояние совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон за месяц потерял более $2 млрд, а бенефициар НЛМК Владимир Лисин $867 млн.