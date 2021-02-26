VTimes: Telegram придётся занять миллиард долларов на покрытие убытков

https://static.news.ru/photo/a3d35ff6-7868-11eb-a211-96000091f725_660.jpg Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Telegram Group, владеющая мессенджером Telegram, намерена занять $1 млрд на развитие бизнеса.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомлённый источник. По данным издания, Telegram Group собирается привлечь заёмные средства через конвертируемые облигации, которые не будут размещать на бирже. Их собираются распространить в узком кругу инвесторов из РФ, Азии и Европы. Компания нуждается в деньгах для улучшения инфраструктуры, привлечения новых пользователей и стабилизации работы.

Источник уверяет, что облигации выпустят сроком на пять лет. Предполагается, что их владельцы будут получать купонный доход в размере 7-8% от суммы долга. Держатели бумаг смогут вернуть одолженные средства за счёт акции со скидкой 10% к цене размещения, если Telegram Group в течение пяти лет выйдет на IPO. Пока компания не видит выгоды в выходе на биржу. Предполагается, что акции компании станут дороже, когда в Telegram введут монетизацию.

Издание VTimes изучило отчётность компании за 2018–2020 годы и пришло к выводу, что Telegram Group вынуждена занять значительный объём средств, чтобы покрыть убытки и расплатиться со срочными долгами. Убыток в 2019 году составил $150,9 млн, в 2018 году — $172,7 млн. В этот же период обязательства компании превышали активы — на $418 млн в 2018 году и на $245 млн в 2019 году. Дефицит средств сохранился и в первой половине 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Telegram возглавил рейтинг самых скачиваемых неигровых приложений в мире по версии аналитической компании Sensor Tower. Детище Павла Дурова в январе 2021 года обошло TikTok и WhatsApp по совокупному количеству скачиваний в магазинах Google Play и App Store.