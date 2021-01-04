Коммунисты предложили простить россиянам кредиты до 3 млн рублей

https://static.news.ru/photo/fc56041e-4f30-11eb-99cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В партии «Коммунисты России» выступили с инициативой провести в России амнистию кредитов и долгов перед банками для всех россиян на сумму до 3 млн рублей на фоне пандемии коронавируса.

В связи с эпидемией 2020–2021 годов предлагаем аннулировать кредитные выплаты всем заёмщикам по долгам в пределах 3 миллионов рублей в связи с затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране, — сообщил РИА Новости председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

Соответствующее предложение партия направила на рассмотрение в Госдуму, отмечается в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что в рейтинговом агентстве Moody’s ждут снижения темпов роста ипотечных кредитов в России в наступившем году. При этом больших изменений по займам и вкладам не ожидается. И уже к середине года ЦБ свернёт все послабления, данные банкам в связи с карантином, прогнозируют специалисты.

Снижения ставок по кредитам не произойдёт, но могут измениться и стать более привлекательными ставки по вкладам. Банкам, возможно, потребуется простимулировать вкладчиков, так как кредитный портфель организаций будет расти значительно быстрее, чем депозитный. Вкладчиков попробуют удержать на уровне, и если хотя бы не нарастить сбережения, то не выводить их в инвестиции на финансовых рынках и рынке недвижимости, отмечают в агентстве.