«Коммерсант»: правительство объединит ПФР и Фонд социального страхования

Правительство РФ намерено к 2023 году объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в Социальный фонд. Новая структура получит статус «внебюджетный фонд», хотя сейчас и ПФР, и ФСС являются госучреждениями, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает , что работодателям будет предложена общая взносооблагаемая база для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. При минимальном росте нагрузки на бизнес, как считают инициаторы реформы, получится увеличить размер нескольких социальных выплат россиянам в полтора раза.

Реформа фондов сделает получение социальных услуг также более удобным — за счёт объединения их административных функций в рамках единой цифровой платформы, — отмечается в публикации.

Координатором работы Социального фонда останется Минтруд, но новая структура получит наблюдательный совет. Законопроект о реформе ПФР и ФСС Минтруд надеется внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.

Ранее стало известно, что Минтруд предложил с 2023 года вести учёт россиян, нуждающихся в соцподдержке, и предоставлять её автоматически, без заявления. Подход предполагает оценку имущественной обеспеченности и среднедушевого дохода каждого члена семьи. Учёт этих сведений будет организован в электронном виде, чтобы ими могли пользоваться соцслужбы.