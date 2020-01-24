https://static.news.ru/photo/ee0714ce-3eac-11ea-83c8-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Guo Chen/XinHua/Global Look Press

Сенатор Андрей Климов поделился впечатлениями от Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, интерес к мероприятию во многом поддерживается искусственно.

В Давосе не принимают решений, туда приходят разговаривать, встречаться друг с друг другом. В одно время эти встречи стали политизированы, например, когда перестали приглашать русских бизнесменов, — заявил Климов.

Сенатор отметил, что не может сказать о форуме ничего позитивного. По его словам, в Давос приехало мало влиятельных людей, кроме тех, кому это могло быть выгодно.

Посмотрите внимательно, кто туда приехал: Трамп в момент импичмента решил чем-то экстравагантным потешить свою публику, Меркель недалеко находится, и это героманоязычная страна, но всё остальное, в общем, не очень воодушевляет, — сказал Климов в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, сенатор добавил, что данная площадка больше нужна людям, которые собирают взносы для её организации. Он отметил, что предстоящая Мюнхенская конференция по безопасности в сравнении с экономическим форумом в Давосе выглядит намного интереснее и актуальнее.

Если говорить по бизнес-форумам — их сейчас много, но всё давно варится в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Поэтому разного рода мероприятия, которые проводятся, например, в Сеуле , Сингапуре, Гонконге, — реально интересные, важные, полезные, — подчеркнул сенатор.

Климов обратил внимание на то, что «центр мироздания» сместился из Европы на другую сторону океана уже более полувека назад. Поэтому от таких мероприятий, как форум в Давосе, мало что меняется.

Кстати, те люди, которые собрались в Израиле, — очень интересная аудитория. Ведь Путин — это человек, который очень тонко чувствует, где и что говорить, где показываться, где не показываться. Не только Путин, а ещё много кто в Давос не рвётся, — подытожил сенатор Климов.

Как ранее писал NEWS.ru, Всемирный экономический форум в Давосе подошёл к концу. Несмотря на то, что «официальное меню» мероприятия было весьма любопытным и ожиданий было много, самым главным на нём оказались интриги.