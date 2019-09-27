https://static.news.ru/photo/38bbffee-e1f0-11e9-ae00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Полегенько/РИА Новости

Киргизия просит Россию увеличить лимит на частные денежные переводы в республику, рассказал посол азиатской страны в РФ Аликбек Джекшенкулов. Сейчас ограничения составляют 100 тысяч рублей в месяц. Сумму можно перечислить на заграничный счёт сразу и частями. При этом для Казахстана «потолок» —150 тысяч рублей.

Наши власти считают, что раз мы тоже в ЕАЭС (Евразийский экономический союз. — News.ru), то должно быть всем поровну, — пояснили в посольстве.

Дипломат добавил, что за семь месяцев 2019-го из РФ в Киргизию перевели $1 млрд 324 млн, а в прошлые годы сумма достигала $2 млрд за такой же промежуток времени. Снижение, по мнению экспертов, произошло из-за лимитов, пишет РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в Государственную думу внесён законопроект об отмене «банковского роуминга».

По его словам, финансовые организации взимают крупные комиссии при переводе средств с одной карты на другую, даже если инструменты оформлены в одной компании.