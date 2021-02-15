Киберучения проведёт в России Центробанк

https://static.news.ru/photo/4811b5fa-eb0a-11ea-b5c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ЦБ РФ с II квартала 2021 года начнёт проводить киберучения для оценки защищённости российских банков от хакеров.

По словам замглавы департамента информационной безопасности Центробанка РФ Артёма Сычёва, регулятор ожидает, что у некоторых финансовых организаций будут некоторые трудности. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Я думаю, что начиная с II квартала мы пойдём киберучиться​​​. Но понятно, что для некоторых финансовых организаций это будет тяжёлое испытание, поскольку это всё-таки демонстрация практической безопасности, а не бумажной, — заявил он.

Он отметил, что ничего общего с передачей бумажек проверяющему и демонстрацией машины, на которой это работает, нет. Это «навык отрабатывания» реальных инцидентов.

Киберучения нацелены на то, чтобы понять, какие организации быстрее ориентируются при атаках на их системы. Им предстоит быстро выявить атаку, локализовать её, оценить её масштаб и ликвидировать последствия.

Ранее Сычёв рассказал о сценариях обмана россиян аферистами. Он отметил, что за один раз телефонные мошенники обычно зарабатывают в среднем по 10 тысяч рублей с человека, писал NEWS.ru.