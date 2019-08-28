https://static.news.ru/photo/07b3fd50-c96f-11e9-8cc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Подавляющее большинство россиян обедают в рабочий полдень за собственный счёт. При этом тратят около 280 рублей на человека.

Таковы данные исследования, которое провёл сервис по поиску работы SuperJob. Эксперты выяснили, что 80% сотрудников обедают полностью за свой счёт. Для 13% россиян в этом плане ситуация проще: им полностью или частично оплачивают обеды. Ещё 7% не едят во время перерыва.

В исследовании отмечено, что за счёт компании чаще едят мужчины — 16% против 9% среди женщин.

При этом каждый второй из числа тех, кто обедает за свой счёт, тратит меньше среднего показателя — не более 200 рублей. Дешевле всего обеды на работе — в Нижнем Новгороде и Самаре. Самые дорогие — в Москве.

Ранее News.ru рассказал, как меняются траты россиян после появления в семье ребёнка. Выяснилось, что женщины реже посещают салоны красоты, а мужчины чаще покупают лекарства.