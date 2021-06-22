Карты «Мир» подключат к Google Pay в октябре

Российские карты «Мир» подключат к платёжной системе Google Pay с 26 октября. Представитель «Мира» подтвердил «Известиям», что всё заработает осенью, но срок внедрения будет индивидуальным для каждого участника.

С момента подключения россияне смогут оплачивать свои покупки с помощью смартфона. Причём картами «Мир» теперь можно будет пользоваться не только в России, но и за рубежом.

В российской платёжной системе уточнили, что документация по технической готовности сервиса появится осенью. И в этот момент заинтересованные финансовые организации смогут реализовать эту технологию на своих площадках. Но каждый банк будет индивидуально подключаться к системе, поэтому сроки могут разниться.

Сейчас для оплаты картой «Мир» через смартфон работают приложения Mir Pay и Samsung Pay, которые доступны для россиян, пользующихся Android. В апреле банкам дали возможность подключаться к Apple Pay, но пока ни одна кредитная организация не стала этого делать.

В ближайшее время появится возможность производить расчёты по картам «Мир» не только в рублях, но и в иностранной валюте, по этому поводу уже идут переговоры с несколькими странами. Об этом ранее сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.