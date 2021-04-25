Карты «Мир» подключат к Apple Pay с 27 апреля

https://static.news.ru/photo/7fa54f3a-a6db-11eb-bcae-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские банки с 27 апреля имеют право подключать карты «Мир» к платёжной системе Apple Pay, сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК).

На сегодняшний день операции с картой можно провести через Mir Pay и Samsung Pay на устройствах с операционной системой Android. Несколько банков уже объявило о том, что собираются воспользоваться функционалом. Речь о таких финансовых организациях как ВТБ, ПСБ, «Открытие», Росбанк, РСХБ и УБРиР.

Опция по добавлению в Apple Pay карты «Мир» расширит возможности проведения токенизированных операций для владельцев iPhone. Сейчас доля трат, совершённых клиентами ВТБ с использованием приложений Pay, достигает 60–70% в общем объёме трансакций, — сообщила в беседе с газетой «Известия» начальник управления «Дебетовые карты и счета» Ксения Андреева.

Она отметила, что доля эта растёт. Андреева отметила, что в ВТБ ждут повышения популярности новой опции у клиентов.

Эксперты, опрошенные изданием, уверены, что развитие сервиса имеет высокий потенциал, и работа карт «Мир» с системой Apple Pay поставит их на один уровень с международными платёжными системами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что в России могут ограничить использование платёжных систем Visa и Mastercard. Экономист Олег Богданов не считает это большой проблемой. В интервью NEWS.ru он сообщил, что гораздо критичнее будет ситуация, если начнут блокировать доллар.