https://static.news.ru/photo/957a0754-c31d-11e9-8b17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

У Альфа-Банка второй раз за три месяца возникли проблемы с операциями по картам, в частности, невозможна оплата покупок, выяснил корреспондент News.ru. С аналогичными затруднениями столкнулись ещё семь сотрудников портала. Во сколько начался сбой, установить не удалось, предположительно, он произошёл в 10:23 мск.

Возможны проблемы с операциями по картам, — говорится в сообщении кредитной организации при попытке клиента зайти в мобильный банк.

Неполадки подтверждает Downdetector и официальный твиттер-аккаунт. Судя по данным ресурса, пользователи мобильного приложения (61%) не могут совершить платёж со счёта. В банке извинились за неполадки и пообещали решить проблему в кратчайшее время.

Есть небольшие проблемы( Сейчас знаем, что не проходит часть переводов на карту.

Чиним, извините! — Альфа-Банк (@alfabank) 20 августа 2019 г.

Предыдущий аналогичный сбой в работе карт Альфа-Банка произошёл 20 мая 2019-го, тогда «пластик» также не работал, равно как и доступ в мобильный банк. До этого схожая ситуация наблюдалась в середине декабря 2017 года, когда помимо карт не работали и банкоматы.

В 10:43 мск в кредитной организации News.ru подтвердили сбой операций с картами продолжительностью около пяти минут, заверяя, что на данный момент все операции доступны.