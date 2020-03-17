https://static.news.ru/photo/0db5e5a8-6819-11ea-a48f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Законопроект, обязующий оплачивать парковку арендованных машин на общих основаниях, готовит глава Комитета ГД РФ по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Сейчас каршеринговые компании платят за парковку на льготных условиях — 27,6 тысяч рублей в год, обычно такая услуга стоит около 370 тысяч. По состоянию на конец 2019 года на этом рынке в столице работало девять операторов с 30 тысячами машин в автопарке, что больше, чем в Токио, пишет «Парламентская газета».

Машин каршеринга становится всё больше, ими уже заставлены дворы и даже платные парковки. Обычным людям некуда поставить свой автомобиль. Из-за этого растёт социальная напряжённость, — подчеркнул Нилов.

По данным «Автостата», к концу 2020 года в Москве будут ездить более 36 тысяч каршеринговых авто, при этом парковочных мест в городе менее 82 тысяч.

Как писал NEWS.ru ранее, корпоративный автопарк в России может активно развиваться за счёт служб такси, каршеринга и увеличения популярности лизинга. Сегодня на рынке уже есть компании, которые перешли на временную аренду машин и такси как альтернативу создания собственной «конюшни», рассказали в общественной организации.