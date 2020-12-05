Экономист раскрыл схему, как сохранить деньги во время кризиса

https://static.news.ru/photo/3ee93a48-36d7-11eb-8a59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Людям не нужно гадать, какими будут курсы доллара и евро в ближайшее время. Вместо этого им следует хранить сбережения в иностранной валюте, а кредиты, если таковые намечаются, брать в российской, посоветовал экономист Максим Кривелевич.

Попытки предугадывать колебания рубля относительно мировых валют он назвал лотереей.

Очевидно, что у рубля в ближайшее время не будет успехов по отношению к доллару и евро. Поэтому мой совет — храните свои деньги в валюте, а кредиты берите в рублях. И старайтесь тратить меньше, чем получаете, — цитирует Кривелевича URA.RU.

Он отметил, что рассчитывать на ослабление валют не стоит. Нужно иметь чёткое понимание: если в России инфляция выше, чем в США, то доллар продолжит расти.

Экономист напомнил, что в исторической перспективе доллар всегда растёт: когда-то он стоил шесть рублей, потом 20, 30, 60 и, наконец, 75. Отыгрывая понемногу резкие колебания, в глобальном плане он ни разу не возвращался назад.

Это дорога в одну сторону, важно это понимать. Ловить колебания валют — заниматься шаманничеством, — подытожил Кривелевич.

Ранее финансист и бизнесмен Дмитрий Котов предрёк рост курса доллара в 2021 году до 90 рублей. По его мнению, постоянно сдерживать американскую валюту, чтобы не создавать дополнительных проблем россиянам, у правительства не получится, писал NEWS.ru.