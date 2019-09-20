Россияне, чей первоначальный взнос по ипотеке составляет менее 30% от стоимости жилья, более небрежно относятся к выплатам по кредиту и приобретаемой недвижимости. Чем меньше первоначальный взнос, тем больше вероятность дефолта. Такие выводы следуют из обзора ипотечного рынка, подготовленного ТрансКапиталБанком (News.ru изучил документ). Однако дело не только в суммах, но и в уровне финансовой грамотности заёмщиков, добавляют опрошенные порталом эксперты.

Коэффициент «кредит/залог» (LTV, или отношение суммы запрашиваемого кредита к стоимости имущества, предоставляемого в залог) является одним из ключевых маркеров качества заёмщика. Если показатель превышает 65–70%, то вероятность выхода на просрочку или вовсе дефолт по кредиту увеличивается по экспоненте с каждым снижением размера первоначального взноса. Например, если человек вносит 10% от стоимости жилья при кредите в 90%, то практически наверняка он рано или поздно, как минимум, не вовремя внесёт очередной платёж или не сможет расплатиться по ипотеке. Это следует из обзора ипотечного рынка США, Британии, Германии, Испании, Австралии, Голландии и России, представленного ТКБ.

Человек, который вложил 10% в первоначальный взнос, и человек, отдавший 50%, будут вести себя в ситуации дефолта по-разному, рассуждает директор дирекции ипотечного кредитования ТрансКапиталБанка Вадим Пахаленко. Каждый может попасть в ситуацию дефолта, при которой человек не имеет дохода, а имеет расходы в виде ежемесячных платежей, но человек, потративший на взнос 50%, больше дорожит жильём, потому что оно — его и он вложил деньги.

Сергей Лантюхов/News.ru

Чем меньше ты своих денег отдал, тем меньше ты это будешь ценить в случае кризиса, — отмечает банкир.

Такая ситуация — это один из примеров того, почему на первичном рынке жилья, даже когда дом становится долгостроем, люди, отдавшие 30% и более в виде первоначального взноса, продолжают выплачивать ипотеку и не спешат продавать жильё, поясняет Пахаленко.

Это яркая картинка того, что произошло в ипотечный кризис в Америке в 2008–2009 годах, продолжает эксперт. Банки США выдавали ипотеку практически всем, даже людям без первоначального взноса или с плохой кредитной историей, давали кредиты на ремонт.

Тем самым банки зарабатывали, тогда как стоило подумать о будущих экономических убытках. Эта психология работает и у нас тоже, — указывает банкир.

Кроме экономической составляющей в этом вопросе действительно может присутствовать психологический момент: чем больше своих заработанных денег вкладывает человек в жильё, тем больше он его ценит и боится потерять в виде отступного банку по ипотечному кредиту, соглашается старший аналитик направления банковских рейтингов агентства «НКР» Егор Лопатин.

Помимо этого, такой человек может быть более финансово грамотным в смысле накопления сбережений и планирования расходов на обслуживание ипотеки, чем заёмщик, взявший кредит с первоначальным взносом в 10%, — добавляет эксперт.

Но дело не только в том, что заёмщики более или менее трепетно относятся к своим долговым обязательствам, а в том, может ли человек выплачивать кредит на протяжении длительного срока, 10–15 лет, или нет, отмечает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

Сергей Лантюхов/News.ru

Он полагает, что в наибольшей степени потенциальные ипотечные риски сформировались не в 2019 году, а несколько ранее — в 2018-м, когда ставки по ипотечным кредитам впервые оказались ниже психологически важного для заёмщиков уровня в 10%. Тогда же на рынке недвижимости, продолжает эксперт, фиксировались рекордные продажи строящегося жилья. И именно ипотека была драйвером объёмов продажи, подчёркивает Дейнека. По данным ЦБ, по итогам 2018 года россияне взяли около 1,5 млн кредитов на сумму свыше 3 трлн рублей, что является рекордом ипотечного рынка (+50% к показателям за 2017 год).

Темпы роста ипотечного портфеля банков адекватны, оценивает Егор Лопатин из НКР. Средние процентные ставки по жилищным кредитам падают, что снижает долговую нагрузку на население и положительно влияет на уровень просрочки, убеждён эксперт. Если на начало года по ипотечным кредитам, выданным в рублях, этот показатель был чуть выше 1%, то сейчас он составляет уже менее 1%, отмечает он.