Коллектор рассказал, как разобраться с долгами

https://static.news.ru/photo/086c0642-afe2-11eb-85b8-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Долги не будут накапливаться, если не допускать ситуацию, когда расходы выше доходов. Тем не менее даже при высокой задолженности есть возможность немного исправить ситуацию, передаёт РИА Новости со ссылкой на президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльмана Мехтиева.

Один из таких способов — попробовать договориться о рефинансировании кредита с другим банком. Вместе с тем, признал он, в условиях, когда платёжеспособность россиян нестабильна, многие кредиторы не готовы давать положительный ответ на заявки таких заёмщиков.

Поэтому можно попробовать другой способ — договориться со своим банком о снижении ежемесячного платежа за счёт увеличения срока кредита.

Кроме того, имеет смысл пересмотреть свой бюджет. При чётком планировании удаётся сэкономить 10–15% доходов, пояснил эксперт. Эту сумму можно направить на погашение долгов.

Ещё один способ — временная подработка. Этот заработок тоже можно направлять на погашение платежей.

Мехтиев также отметил такое понятие, как платёжная нагрузка. По его словам, чем выше доход, тем менее она критична. Например, при зарплате 200 тысяч рублей отдавать 50% на погашение долгов не выглядит чем-то нереальным, однако при доходе в 20 тысяч рублей такая нагрузка уже критична.

Ранее юрист Павел Уткин рассказал, что даже самые надёжные банки могут получить с клиента больше, чем тот планировал им отдать, не выходя из правового поля. Причиной этого он назвал отсутствие у людей финансовой грамотности и непонимание договоров по вкладам и кредитам.