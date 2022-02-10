Кабмин внёс в Госдуму законопроект об индексации пенсий военных на 8,6%

Законопроект правительства об индексации пенсий для военных внесли в Госдуму. Выплаты будут увеличены с 1 января на 8,6%, говорится в документе, доступном в электронной думской базе.

В соответствии с законопроектом размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6 процента с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством, — отмечается в пояснительной записке к документу.

Также указано, что повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц заложено в бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Дополнительные расходы бюджета, как сказано в финансово-экономическом обосновании, в 2022 году составят 63,4 млрд рублей.

Ранее стало известно, что негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, распоряжающиеся средствами пенсионных накоплений, в 2021 году не смогли переиграть инфляцию. Доходность НПФ по средствам обязательного пенсионного страхования по итогам года оказалась ниже инфляции второй раз за пять лет и составила 4,7% годовых при уровне инфляции в 8,4%.