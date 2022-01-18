Кабмин России дополнительно выделит 20 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Правительство России дополнительно выделит 15 млрд рублей на закупку лекарственных средств против коронавируса. Также будет выделено ещё 5 млрд рублей регионам на эти же цели, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Предусмотреть выделение регионам дополнительно 5 миллиардов рублей на лекарства. Часть препаратов закупим централизовано, и направим на это ещё 15 миллиардов рублей, — сказал Мишустин.

Премьер-министр также обратился к работодателям с предложением по возможности перевести большую часть персонала на дистанционную работу, а также обеспечить тестирование тех сотрудников, кто работает в офисах.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, как прогнозируют активность нового штамма в России. Он сказал, что прогнозы по активности «омикрона» в России основаны на данных из других стран. Он добавил, что, по опыту других стран, «омикрон» начинает распространяться менее активно, когда достигает высоких показателей. В связи с чем вирусолог высказал надежду на то, что в России заболевших не будет больше 60 тысяч.