https://static.news.ru/photo/f34b96a8-2dae-11ea-8bb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Зарплаты бюджетников, не упомянутых в «майских» указах президента РФ, будут проиндексированы на 3,8%. Их повышение состоится с 1 октября 2020 года.

Индексация затронет технический и обслуживающий персонал работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей. Об этом сообщает «Российская газета».

Издание отмечает, что повышение зарплат дождутся, в частности, технички и нянечки, социальные работники, юристы, бухгалтеры и кадровики, работающие в бюджетных учреждениях. Кроме того, индексация затронет программистов, слесарей, электромонтёров, уборщиков служебных помещений.

Также на увеличение зарплат могут рассчитывать метеорологи, гидробиологи, океанологи, спасатели и пожарные. Обещается повышение жалования для работников социальной сферы, психологов и реабилитологов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский и азербайджанский бизнесмен, президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов указал на нищету российских пенсионеров. Он заявил, что россияне получают низкие пенсии и зарплаты. По его словам, из-за этого в стране не будет расти ВВП. Агаларов также отметил, что производство в стране не может процветать, поскольку у людей не хватает денег, чтобы приобретать выпускаемые товары и услуги.