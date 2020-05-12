IT-специалист рассказал, как обезопасить себя от мошенничества с кредитами

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На территории России появился новый вид мошенничества, связанный с получением кредитных историй на фейковых сайтах. Многие граждане попадают на эти порталы и теряют деньги, которые злоумышленники просят их перечислить за «получение» кредитной истории.

IT-специалист Иван Семёнов пообщался с журналистами и рассказал, как можно обезопасить себя от мошенников, промышляющих махинациями указанного характера.

По словам эксперта, первый вопрос, которым должен задаться любой увидевший предложение о таком оформлении кредитной истории гражданин — а насколько это законно? Уже ответив на него, следует предпринимать дальнейшие действия.

Как отметил Семёнов, фейковыми сайтами лучше вообще не пользоваться. Надо понимать, сказал специалист, что за условные 300 рублей все задолженности не могут быть списаны — это попросту нереально. Эксперт в разговоре с журналистами признал, что для многих россиян сейчас не самое простое время с точки зрения финансового положения, однако, несмотря на это, свои проблемы лучше всего решать законными способами. Тем более, что после перевода средств мошенникам, вернуть деньги будет практически невозможно.

Другой вопрос стоит в том, в какой люди находятся ситуации: возможно, им срочно нужны деньги, им отказывают в кредитах, они хватаются за последний шанс. Тут нужно по-другому действовать. Законными методами улучшать свою кредитную историю, — приводит слова Семёнова телеканал «Москва 24».

Как ранее писал NEWS.ru, на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа в России появилисьновые виды мошенничества. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД РФ Юрий Валяев.