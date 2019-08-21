https://static.news.ru/photo/355eb77a-c3fe-11e9-a0f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Sand/moodboard/Global Look Press

Социологическое исследование, проведённое компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие», установило, что женщины страхуют жизнь чаще мужчин, но реже инвестируют в валюте.

Согласно результатам исследования, более 60% всех заключённых договоров о страховании жизни приходятся на женщин. У мужчин, однако, более чем в два раза выше средний чек — 344,5 тысячи рублей против 117,6 у женщин. Также значительная разница у полов наблюдается в выборе валюты для договоров накопительного и инвестиционного страхования жизни. 95% женщин предпочли рублёвые продукты. Мужчины же в два раза чаще заключают договоры в иностранной валюте.

Директор по маркет-менеджменту СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова объяснила отличие в подходах разным уровнем доходов. По словам Беловой, если в мире женщины в среднем зарабатывают на 18% меньше мужчин, то в России этот показатель составляет 30%. Инвестируя меньшую сумму, женщины реже задумываются о диверсификации вложений, отдавая предпочтения только вкладам в национальной валюте.

Почти в 100% случаев женщины указывают конкретного выгодоприобретателя при заключении договора страхования жизни. В случае мужчин конкретный адресат средств указывается в 71% договоров. Если выгодоприобретатель не указан в договоре страхования жизни, то при наступлении страхового случая сбережения по полисам перейдут к наследникам через шесть месяцев.

Остальные аспекты поведения мужчин и женщин в сфере страхования жизни не сильно различаются. Средний возраст страховых клиентов составляет 50 лет у женщин и 48 лет у мужчин, средний срок страхования — 9 и 10 лет соответственно.

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