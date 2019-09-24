Неквалифицированных российских инвесторов вскоре могут лишить возможности покупать иностранные акции. Соответствующий законопроект разработал Банк России. Если закон будет принят, то торговлю удастся вести лишь через брокеров других государств. Насколько серьёзны и обоснованы такие ограничения — выяснял News.ru.

Регулятор предлагает считать неквалифицированным инвестора, который не располагает 10 млн рублей. Однако возможность вести торговлю может получить и инвестор с 1,4 млн рублей, проводящий биржевые операции как минимум на 6 млн в течение последних 180 дней, пишет РБК. Также благоприятным образом на статус инвестора влияет аттестат или же сертификат по стандартам саморегулируемой организации, но здесь нужно будет быть готовым сдавать соответствующие экзамены.

При отсутствии необходимого объёма денег и квалификационных «корочек» предельно допустимая сумма вложений составит всего 50 тысяч рублей в год. При этом ряд ценных бумаг российских эмитентов, к сожалению, будут заблокированы для приобретения.

Как пояснила News.ru руководитель департамента методологии «БКС Премьер» Айша Кубезова, сама по себе цель этого ограничительного законопроекта благая — защитить от повышенных рисков российских граждан, которые всё активнее интересуются фондовым рынком. Однако на данный момент его воплощение вызывает множество вопросов у участников рынка.

По ряду аспектов инвесторам делается «медвежья» услуга — риски не снижаются, а напротив, растут. Запрет на покупку широким кругом инвесторов акций иностранных компаний выглядит нелогичным: многие иностранные бумаги намного надёжнее и интереснее, чем российские. Многие начинающие инвесторы интересуются бумагами, прежде всего, Apple, Facebook и Google. Айша Кубезова руководитель департамента методологии «БКС Премьер»

Таким образом, идея запрета на покупку неквалифицированными инвесторами бумаг иностранных компаний является чрезмерной и ненужной. Инициатива не только не защитит инвесторов от рисков, а приведёт к еще большим рискам. Дело в том, что в случае утверждения этой нормы в законопроекте начнётся переток инвесторов из российских финансовых компаний к иностранным брокерам, которые не подчиняются российскому законодательству, опасается Кубезова. Решать какие-либо спорные вопросы с иностранными компаниями нашим гражданам будет куда сложнее, соответственно, и риски возрастут.

По мнению руководителя группы аналитиков ЦАФТ Марка Гойхмана, результат от инициативы ЦБ, как это часто бывает, может стать противоположным задуманному.

Есть поговорка: «вместе с водой выплеснуть и ребёнка». Ситуация напоминает её. Вместе с якобы избыточными рисками из рынка «выплёскивается» и сам почти в прямом смысле «ребёнок» — неопытный интересующийся данной сферой небогатый, но потенциально массовый частный инвестор. Марк Гойхман руководитель группы аналитиков ЦАФТ

Он считает, что риски на молодом, достаточно слабом российском фондовом рынке никак не меньше, а скорее, выше, чем на иностранных площадках. И если лимитирование суммой в 50 тыс. рублей ещё можно пытаться объяснить ограничением рисков, то запрет на покупку «иностранцев» под этот аргумент явно не подходит.

Соответственно, у ЦБ есть и другой резон — увеличить личные вложения людей в акции именно российских эмитентов. Но ограничения способны привести к тому, что многие люди, будучи склонными покупать, например, IBM, а не Сбербанк, просто не пойдут к российскому брокеру и на Мосбиржу, а обратятся к иностранным специалистам.

Таким образом, говорит Гойхман, приток средств на отечественный рынок через российских профучастников может не увеличиться, а снизится. Они ощутят сокращение притока клиентов и средств, уменьшение объёма своих услуг и доходов.

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский склонен прогнозировать, что в случае, если законопроект будет принят в предложенном ЦБ варианте, то он сильно навредит российскому рынку ценных бумаг и никак не убережёт инвесторов от рисков.

Все более-менее грамотные инвесторы сразу же уйдут к иностранным брокерам, у которых есть доступ до российского рынка и будут продолжать торговать без ограничений. Иван Капустянский ведущий аналитик Forex Optimum

В этом случае пострадают отечественные брокерские компании, или же в ином варианте они станут зарубежными. Получится ситуация по аналогии с форекс-дилерами. Есть небольшое количество регулируемых организаций, но с малыми объёмами и существует иностранные форекс-брокеры, которые, по-прежнему, занимают весь рынок.

Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев также с сожалением констатировал, что ЦБ послушался советов профессионалов области, так как предлагаемые меры не только усложнят работу отечественным брокерам, но и будут провоцировать граждан на рискованные действия.

Если закон примут в текущем виде, то 80-90% инвесторов попадут в категорию особо защищаемых и лишатся доступа к привычным для них инструментам. Подобные ограничительные меры для неквалифицированных инвесторов существуют во многих странах, но российские требования обещают стать самыми жёсткими. Арсений Дадашев директор Академии управления финансами и инвестициями

Однако ключевой момент, на который обращали внимания отечественные игроки, так и остался без внимания — частным инвесторам гораздо проще открыть счёт в иностранной компании и продолжить работу, чем выполнять требования регулятора и терпеливо ждать увеличения прав. Таким образом, сразу же после мощного удара по форекс-брокерам, ЦБ вновь гонит инвесторов в офшоры.

Новым законопроектом Центробанк пытается решить двуединую задачу. Оградить начинающих инвесторов от рисков рынка и переориентировать вложения «частников» в большей степени в российские акции для поддержки «отечественного производителя». К счастью, на данный момент окончательная версия законопроекта ещё не принята. Участники рынка рассчитывают на то, что документ будет видоизменен, поскольку в противном случае он создаст серьёзные препятствия для развития отечественного фондового рынка.