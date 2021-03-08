Инвестиции принесли Баффету $1,2 млрд

Американский предприниматель Уоррен Баффет снова нашёл «дешёвую» компанию, в результате его вложения в нефтяного гиганта Chevron уже принесли ему более $1,2 млрд в 2021 году.
Berkshire Hathaway владел 2,5% Chevron в конце 2020 года. Компания начала приобретать бумаги в третьем квартале. Всего холдинг бизнесмена инвестировал в Chevron $4,1 млрд на конец декабря. Менее чем за 10 недель принадлежащий холдингу пакет Chevron подорожал почти на 30% из-за роста цен на нефть и теперь оценивается в $5,3 млрд,
Berkshire Hathaway получил разрешение регуляторов не включать данные о приобретении акций Chevron в третьем квартале в форму 13-F, потому что тогда холдинг ещё наращивал позицию. Компания купила 44,3 млн акций Chevron в третьем квартале и затем 4,2 млн — в четвёртом квартале.
В 2020 году Баффет сомневался в перспективах нефтяного сектора после неудачных вложений в Occidental Petroleum. Те инвестиции также помогли Occidental Petroleum победить Chevron в схватке за покупку Anadarko Petroleum.
Ранее американский миллиардер Уоррен Баффет
Отмечается, что владение акциями — это игра с положительной суммой. Терпеливая и рассудительная обезьяна, которая собирает портфель, бросая пятьдесят дротиков в мишень со списком компаний из S&P 500, со временем получит дивиденды и прирост капитала — правда, если не поддастся соблазну внести изменения в подборку активов, подчеркнул миллиардер.
Он также назвал нынешнее время не самым подходящим для облигаций и спрогнозировал «безрадостное будущее» для тех, кто инвестирует в инструменты фиксированного дохода, писал NEWS.ru.