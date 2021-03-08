Инвестиции принесли Баффету $1,2 млрд

https://static.news.ru/photo/458908e2-8033-11eb-b72f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский предприниматель Уоррен Баффет снова нашёл «дешёвую» компанию, в результате его вложения в нефтяного гиганта Chevron уже принесли ему более $1,2 млрд в 2021 году.

Berkshire Hathaway владел 2,5% Chevron в конце 2020 года. Компания начала приобретать бумаги в третьем квартале. Всего холдинг бизнесмена инвестировал в Chevron $4,1 млрд на конец декабря. Менее чем за 10 недель принадлежащий холдингу пакет Chevron подорожал почти на 30% из-за роста цен на нефть и теперь оценивается в $5,3 млрд, передаёт РБК.

Berkshire Hathaway получил разрешение регуляторов не включать данные о приобретении акций Chevron в третьем квартале в форму 13-F, потому что тогда холдинг ещё наращивал позицию. Компания купила 44,3 млн акций Chevron в третьем квартале и затем 4,2 млн — в четвёртом квартале.

В 2020 году Баффет сомневался в перспективах нефтяного сектора после неудачных вложений в Occidental Petroleum. Те инвестиции также помогли Occidental Petroleum победить Chevron в схватке за покупку Anadarko Petroleum.

Ранее американский миллиардер Уоррен Баффет дал советы розничным инвесторам. По его словам, основой капитала являются «время, внутреннее спокойствие, широкая диверсификация и минимизация числа сделок и комиссий». Советы содержатся в его ежегодном послании, которое распространила холдинговая компания Berkshire Hathaway.

Отмечается, что владение акциями — это игра с положительной суммой. Терпеливая и рассудительная обезьяна, которая собирает портфель, бросая пятьдесят дротиков в мишень со списком компаний из S&P 500, со временем получит дивиденды и прирост капитала — правда, если не поддастся соблазну внести изменения в подборку активов, подчеркнул миллиардер.

Он также назвал нынешнее время не самым подходящим для облигаций и спрогнозировал «безрадостное будущее» для тех, кто инвестирует в инструменты фиксированного дохода, писал NEWS.ru.