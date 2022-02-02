Инвестбанк рассказал, в каком случае доллар может превысить 100 рублей

Инвестбанк BCS Global Markets выпустил новый макропрогноз по изменению российской экономики на 2022 год, в котором перечисляются различные варианты поведения рубля в случае введения международных санкций против РФ. Согласно его исследованию, рубль может обесцениться до 103 единиц за доллар, если на госкорпорации и суверенный долг России наложат массовые санкции, заблокируют газопровод «Северный поток — 2» и отключат банковскую систему от SWIFT. Данные отчёта предоставил «Интерфакс» со ссылкой на старшего экономиста инвестбанка Наталью Лаврову.

Экономический шок будет постоянным, поскольку рост ВВП будет сокращаться в течение двух лет с общей просадкой примерно на 4,7% и падением на 2,6% только в 2022 году. <...> Рубль может подешеветь до уровня 103 рубля за доллар, — предупреждает Лаврова.

Однако данный вариант, который повлечёт за собой более мягкую политику ЦБ и помощь пострадавшему крупному бизнесу, считается наименее вероятным.

Из более умеренных прогнозов аналитики выделяют наложение санкций на отдельных лиц, связанных с государством, при котором доллар может достигнуть стоимости 81 рубля за единицу. При данном раскладе рост ВВП замедлится до 2,4% и будет примерно равен ежегодным потерям, которые Россия несёт с момента введения первых санкций в 2014 году.

Помимо этого, серединным вариантом представляется введение ограничений американскими властями против российских чиновников и банковского сектора — в данном случае рубль упадёт на 15%, до 88 рублей/$1.

Ранее днём Росстат опубликовал доклад о росте инфляции за 22–28 января этого года, согласно которому показатель был равен 0,19%. Годовая инфляция, таким образом, достигла отметки 8,9%.